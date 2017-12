Milan-Inter 1-0 d.t.s.



Handanovic 6: Alza sulla traversa un bel colpo di testa di Kalinic, poi mura Suso con altrettanta efficacia. Nella ripresa una smanacciata poco decisa spalanca a Bonaventura la via del gol, ma il rossonero spreca da due passi. Non può nulla sul gol di Cutrone.



Cancelo 6,5: Prima frazione da migliore in campo per la sua squadra. Corre tanto e finisce il match con i crampi.



Skriniar 5: Sull’uomo è il solito muro ma non è la prima volta che lascia a desiderare su qualche lettura in area di rigore: Cutrone taglia alle sue spalle e brucia Handanovic. Errore fatale.



Ranocchia 6: Con Miranda e D’Ambrosio indisponibili, Spalletti si affida a lui. Il centrale gioca una gara



Nagatomo 6: Torna titolare e offre una buona prestazione in marcatura su Suso. Si conferma il terzino sinistro più continuo e affidabile a disposizione di Spalletti.



Gagliardini 6: Avvio complicato, poi lentamente prende coraggio e chiude in crescendo la prima frazione di gioco con iniziative interessanti. Tra Suso e Kessié la serata non è semplice da gestire, ma tiene botta. (Dal 75’ Brozovic 4: Entra e si dispone sulla trequarti. Disegna un bel tracciante che manda Perisic alla conclusione. La sua partita finisce lì, poi un quasi infastidito corricchiare)



Vecino 5,5: Inizia con buone giocate e verticalizzazioni, poi prosegue a fuoco lento fino a spegnersi.



Candreva 5: Non mancano impegno e corsa, ma è meno preciso del solito e non arriva spesso al cross come invece è solito fare.(Dal 100’ Eder: Spalletti si gioca



Joao Mario 3: Reclama con insistenza maggiore spazio ma quando Spalletti gli offre una chance, nel derby, non vede neanche una palla. Anzi, una si, ma a porta spalancata e a un metro dalla linea riesce a colpire Donnarumma. (Dal 68 Borja Valero 4,5: Giocate scolastiche e quasi sempre inutili. Gioca solo in orizzontale o all’indietro. Lo spagnolo è in fase calante).



Perisic 4: Poco spumeggiante, privo di quell’intensità che a inizio campionato gli consentiva di fare la differenza. Da troppo tempo l'ombra di sé stesso.



Icardi 5,5: Un colpo di testa spalle alla porta per poco non beffa Donnarumma: esibizione serpentesca. Offre a Joao Mario un pallone solo da pingere in rete, ma il portoghese non scarta il regalo. Per il resto si vede pochissimo.



Spalletti 5: Impantanato in un 4-2-3-1 che non dà più frutti, non trova il coraggio di cambiare. Icardi è solo e l’Inter non ha un trequartista, è il momento di trovare soluzioni tattiche se non arrivano dal mercato.