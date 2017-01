Inter-Chievo 3-1



Inter



Handanovic 6: Dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa, mura Pellisier.



D’Ambrosio 5,5: Una sua disattenzione in area di rigore costa lo svantaggio all’Inter. Non è nuovo a errori decisivi.



Murillo 6,5: Gara priva di sbavature



Miranda 7: Solita grande leadership al centro della difesa



Ansaldi 6,5: Prova convincente per l’esterno argentino. Pioli lo sostituisce per produrre l’assalto al Chievo. (Dal 60’Eder 6,5: Pioli gli chiede di fare tutta la fascia, lui soffre un po', ma poi mette il sigillo sulla partita)



Gagliardini 7: Nel giorno del suo debutto, mostra che le gambe non tremano. Dà equilibrio, si inserisce continuamente, corre senza sosta. Le premesse sono ottime



Kondogbia 7: Commette qualche piccolo errore di imprecisione, ma cresce gara dopo gara. Prestazione da leader



Candreva 6,5: Non fa mancare il suo supporto sulla catena di destra. Suo l’ottimo cross per il gol di Icardi. (dall’82’ Palacio s.v.)



Joao Mario 6: Si muove bene tra le linee, ma è poco incisivo. Non morde mai (Dal 70’ Banega 6,5: Entra con la giusta cattiveria e offre il proprio contributo per cambiare la partita)



Perisic 7: Sgasa per tutta la partita, sfiora il gran gol al minuto 74’, poi centra il bersaglio e ribalta la gara.



Icardi 8,5: I suoi non sono normali tagli, sono squarci che riducono a brandelli gli avversari. Il gol su cross di Candreva è il riassunto delle sue qualità da bomber, ma il pressing a recuperare palla e lanciare Perisic al gol lo rende addirittura perfetto.



Pioli 8: L’Inter non si ferma più e Kondogbia sembra un altro. La sua mano è evidente.



​

Chievo



Sorrentino 6: Contro l’Inter si esalta sempre, ma questa volta si lascia sorprendere da un tiro non irresistibile di Perisic



Frey 5,5: Perisic lo manda spesso in confusione(Dal 60’ Spoli 5,5: Maran lo spedisce in campo per resistere agli attacchi nerazzurri, ma serve a poco)



Dainelli 5,5: Prova a metterci l’esperienza per arginare Icardi, ma l’argentino è in serata di grazia



Gamberini 5,5: Sbanda un paio di volte e il Chievo trema



Gobbi 5: Spesso in balia dell’avanzata avversaria. Non riesce ad arginare.



Castro 5: (Dal 73’ De Guzman: s.v.)



Radovanovic 5: Mai in partita



Bastien 5: Ancora timido e acerbo. Nel primo tempo lo travolgono. Deve crescere



Birsa 5: La qualità non manca, ma oggi viene meno la sostanza. E infatti Maran lo lascia negli spogliatoio alla fine del primo tempo. (Dal 46’ Izco 5,5: L'Inter va troppo forte. Prova a farsi vedere dalle parti di Handanovic, ma combina poco)



Pellisier 6,5: La sua carta d’identità dice “1979”, ma le sue polveri sono tutt’altro che bagnate. Suo il gol che sblocca momentaneamente il match



Meggiorini 5: Spesso in ripiegamento per aiutare, ma paga la sua generosità in fase offensiva



Maran 5: Chievo poco propositivo. L’unico obiettivo sembra difendersi e subisce per tutta la gara.