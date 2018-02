INTER



HANDANOVIC 6: Respinge la zuccata di Palacio con un bel volo plastico, non può nulla sulla tiro ravvicinato dello stesso ex nerazzurro.



CANCELO 6,5: Con Karamoh davanti a sé bada più a difendere che a spingere. Se la cava con la solita qualità. Nel secondo tempo difende il vantaggio con una grande diagonale difensiva su affondo di Dzemaili.



SKRINIAR 6,5: Non perde mai un duello individuale.



MIRANDA 4,5: Emula Santon e manda in porta Palacio con un goffo intervento. Vede costantemente il gioco con un tempo di ritardo, a volte anche due. (Dal 46’ Lisandro Lopez 5: Sbanda paurosamente in più di un’occasione. Non bene la prima).



D’AMBROSIO 6: Sugli sviluppi di un corner colpisce la traversa con un colpo di testa, si rituffa in sforbiciata sul pallone respinto dal legno, ma la palla finisce alta. Si dà un gran da fare sulla corsia di sinistra.



VECINO 5: Né carne né pesce. Il posto tra i titolari è un lusso che finora non si è quasi mai guadagnato.



BORJA VALERO 5,5: Più reattivo rispetto alle ultime uscite, si fa vedere nel momento del bisogno e smista bene palla, ma da schermo davanti alla difesa non funziona ancora alla perfezione.



BROZOVIC 4,5: Inizia bene il match con l'assist per Eder, poi riesce a calciare con sufficienza anche gli angoli. Esce sommerso dai fischi e applaude il pubblico nerazzurro in segno di protesta. Frattura insanabile. (Dal 57’ Rafinha 7: Come contro il Crotone, entra e dona vivacità alla manovra: scambia con Karamoh per il vantaggio nerazzurro, manda in porta il francese con un assist che l’ex Caen spreca e fa espellere Mbaye. Spalletti ha trovato un leader.



KARAMOH 7,5: Infiamma il meazza con i suoi strappi in velocità e manda in estasi il pubblico quando disegna il mancino che si spegne all’incrocio dei pali. (Dal 73’ Gagliardini 5,5: Dovrebbe entrare con ben altro piglio per dimostrare che Brozovic e Vecino non sono meglio di lui, ma fa di tutto per confermare le tesi di Spalletti)



EDER 7: Dopo appena due minuti timbra il cartellino con un gol alla Icardi. Si muove su tutto il fronte d'attacco e non dà punti di riferimento. Nella sua ottima gara, anche un perfetto assist sprecato da Perisic.



PERISIC 5,5: L’assist di Eder è perfetto ma a due passi dalla porta impatta male con la testa il pallone che finisce alto. Passi avanti dal punto di vista dell’atteggiamento rispetto all’ultima disastrosa partita contro il Crotone. Si rivede qualche rincorsa in favore dei suoi compagni.



SPALLETTI 6,5: Rivolta l'Inter come un calzino e ottiene la vittoria che mancava da otto turni. Soffre ma vince con coraggio.







BOLOGNA



MIRANTE 6: Nulla può sui due gol nerazzurri. Prova con le unghie e sfilare la parabola di Karamoh dall'angolino ma non ci riesce.



MBAYE 5: Una sua incertezza spalanca a Perisic la via della porta, ma il croato grazia lui e il Bologna. Ancora un’ingenuità quando già ammonito stende Rafinha e lascia la sua squadra in dieci uomini.



GONZALEZ 5,5: Eder gli prende il tempo e lo brucia in area di rigore in occasione del vantaggio nerazzurro.



DE MAIO 5,5: Soffre anche lui i movimenti di Eder che non dà alcun punto di riferimento.



MASINA 5,5: Dal suo lato non fa mancare spinta e protezione, poi perde la testa e commette un bruttissimo fallo (su Lisandro Lopez) che gli costa il rosso.



POLI 6: Porta un pressing ordinato e buone idee, esce per stanchezza. (Dal 73’ Toroidis 6: Entra dopo il vantaggio nerazzurro e con il Bologna ormai in 10 ma non si da per vinto e fino alla fine è tra i più propositivi.)



PULGAR 5,5: Karamoh lo dribbla come bere un bicchier d’acqua e spalanca di fronte a sé le porte per il paradiso.



DZEMAILI 6,5: Uno degli ultimi ad arrendersi, interpreta bene le due fasi e si infila bene negli spazi.



ORSOLINI 5: Mai un affondo o un’iniziativa dalla metà campo in su. (Dal 66’ Falletti 5,5: Appena entrato sbaglia di testa una comoda occasione.



PALACIO 7: Dopo 20’ abbastanza complicati, impegna Handanovic con un bel colpo di testa. Un minuto dopo approfitta dello svarione di Miranda e realizza il più classico dei gol dell’ex. Inesauribile.



DI FRANCESCO 5,5: Più frizzante di Orsolini, ma neanche lui impensierisce più di tanto la retroguardia nerazzurra). (Dall’80’ Avenatti: s.v.)



DONADONI 6: Imbriglia i nerazzurri e fa soffrire Spalletti fino all'ultimo secondo.