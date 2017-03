Spesso è risultato decisivo nei minuti finali, ma ieri, Ivan Perisic, non è stato in grado di ripetersi in quella che negli ultimi tempi era sembrata la sua specialità: il gol allo scadere. Anzi, l'esterno croato ha sprecato due ghiotte occasioni tra il 90' e il 93', ma anche poco prima aveva chiuso troppo un mancino che poteva essere meglio indirizzato. Errori gravi, ulteriormente appesantiti dalla dormita in marcatura su Baselli, che libero in area di rigore punisce Handanovic. Stecca, dunque, l'ex Wolfsburg, bacchettato anche dalle pagelle delle testate giornalistiche sportive.



GdS - Perisic 5: “Svuota il caricatore sul fondo tre volte nell’ultimo quarto d’ora. Stavolta è proprio il croato che tante ne ha risolte a mancare il colpo del ko. Peccato perché si sbatte da matti nelle due fasi”.



CdS - Perisic 4: “Si dimentica Baselli che segna, in più perde troppi palloni. Nella ripresa gli manca il colpo del ko e un paio di errori sottoposta sono clamorosi”.



CM.Com - Perisic 5: Nel primo tempo tanta corsa, ma anche un errore fatale in marcatura su Baselli, lasciato libero di colpire a due passi da Handanovic. Buone accelerazioni anche nella ripresa, ma chiude troppo un diagonale di sinistro e al 90’ spreca un’occasione limpidissima. Si ripete al 93’.