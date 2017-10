Piero Ausilio e Walter Sabatini stanno pianificando il mercato dell'Inter in vista di gennaio, alla ricerca della soluzione migliore che possa rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L’arrivo di un centrocampista e di un difensore centrale sembrano necessari per colmare le lacune presentate finora dalla squadra, ma la società di corso Vittorio Emanuele avrà come al solito a che fare con il fair play finanziario, mentre si rimane in attesa dell’esito del congresso cinese. Diversi i profili sotto la lente di ingrandimento dell’Inter: in difesa piace molto Paulo Diaz, cileno del San Lorenzo che i nerazzurri seguono già da circa sei mesi. Il classe ’94 è abile nell’occupare tutti i ruoli della difesa ma lo status da extracomunitario potrebbe complicare il tutto.



IL FAVORITO - Questo perché l’idea principale del mercato nerazzurro è quella rappresentata da Ramires. Il brasiliano è il prescelto per sistemare il centrocampo di Spalletti, ma anch’egli è privo del passaporto comunitario, esattamente come Diaz. Impossibile pensare di prenderli entrambi, dato che ai nerazzurri è rimasto un solo slot libero per l’acquisizione di extracomunitari. Sarà necessario scegliere. Molto dipenderà anche dalle uscite che Ausilio e Sabatini riusciranno a mettere a segno. Perché Joao Mario e Brozovic rimangono sul mercato e dovesse arrivare un’offerta milionaria per i due, l’Inter potrebbe tuffarsi nuovamente su Arturo Vidal o Bissouma, ma questi sono entrambi obiettivi costosi, che l’Inter potrebbe permettersi solo in caso di una cessione eccellente. Un’idea di difficile realizzazione.



PISTA MANGALA - Ecco perché, nonostante le smentite, l’affare più alla portata di mano sembra quello relativo a Ramires, che arriverebbe a Milano in prestito. A quel punto la pista Diaz non sarebbe più percorribile, ma l’Inter - con un viaggio di Ausilio a Londra - ha recentemente riallacciato i rapporti con il Manchester City per un eventuale prestito di Mangala.