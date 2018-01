Nulla di grave per Andrea Ranocchia, che nel corso di Inter-Lazio di sabato scorso aveva accusato un problema al costato dopo uno scontro di gioco. Ebbene, gli esami strumentali a cui si è sottoposto quest'oggi il difensore centrale nerazzurro non hanno evidenziato particolari problemi: il giocatore, riporta Sky Sport, sarà regolarmente disponibile per la sfida del 6 gennaio con la Fiorentina.