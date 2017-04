L'edizione odierna del Corriere della Sera parla dell'Inter e spiega come lo sfogo di Piero Ausilio a margine della sconfitta di Crotone non sia piaciuto alla squadra.



"Possibile che l’intento del direttore sportivo fosse produrre una reazione: l’ha ottenuta, chiara e determinata. Lo sfogo del dirigente non è piaciuto ai giocatori e non potrebbe essere altrimenti. Ausilio ha scaricato le responsabilità sullo spogliatoio, tralasciando però di assumersi le sue, visto che la squadra l’ha costruita e la gestisce. Quella di Gagliardini non è una frase dettata dalla giovane età. Ancora Ausilio aveva sottolineato la scarsa personalità della squadra. Il centrocampista ha difeso i compagni. «È follia dire che qui non ci sono giocatori di personalità. La linea dura della società è giustificata dai cattivi risultati, logico che i calciatori paghino per le brutte prestazioni, meno che vengano indicati come unici responsabili della fallimentare stagione dell’Inter".