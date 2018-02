L'Inter ha provato, fino all'ultimo, a regalare un centrocampista a Luciano Spalletti, ma non c'è stato niente da fare. Nel calderone da ultimi minuti di mercato, tra i tanti nomi che si rincorrono all'impazzata, è uscito anche quello di Wendel, classe '97 dello Sporting Lisbona. Centrocampista centrale, all'occorrenza trequartista, brasiliano cresciuto nel Fluminense, è stato l'ultimo giocatore per il quale il club nerazzurro ha presentato la sua offerta. Rispedita al mittente.



I DETTAGLI - Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è sempre stato chiaro: "Possiamo lavorare solo su prestiti con diritto di riscatto". E così è stato anche per il talento verdeoro. Come scrive A Bola, la società milanese ha offerto 1,2 milioni di euro per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Lo Sporting Lisbona ha però detto no, rifiutando la proposta last minute di Sabatini e Ausilio.