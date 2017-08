Oggi poteva essere il giorno di Gabriel Barbosa allo Sporting Lisbona, ma così non è stato. Anzi, la trattativa col club portoghese ha subito una brusca frenata per via del suo ingaggio da 2,7 milioni di euro netti all'anno. L'attaccante brasiliano (classe 1996 ex Santos) è comunque destinato a lasciare l'Inter in questi ultimi dieci giorni di mercato estivo con la formula del prestito. In particolare si sono fatti avanti altri due club: sempre in Portogallo il Benfica e in Spagna il Malaga.



Se decide https://t.co/PffyAkfw2A — Gabriel Barbosa (@gabigol) 20 agosto 2017

