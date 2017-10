Manca una settimana al derby e Luciano Spalletti lavora in Pinetina con il gruppo dei calciatori non partiti con le Nazionali. Intanto l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il bilancio sui calciatori nerazzuri infortunati, che però dovrebbero tutti recuperare in vista della sfida contro i rossoneri.



Joao Cancelo: Tommaso Berni con una coppa in mano e la scritta «Il migliore del torneo».



Cancelo: "Da questa settimana si sta allenando con la squadra e potrebbe essere a disposizione per il derby".



Gagliardini: "Ha avuto un piccolo trauma in allenamento con la Nazionale, a causa di una gomitata gli sono stati messi tre punti di sutura alla palpebra. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione".



Santon: "Da qualche settimana sta lavorando in gruppo e si può dire pienamente recuperato».



Per Icardi ha parlato il dottor Volpi: "«Nessun allarme. Forse sta rifiatando dopo il grande sforzo psico-fisico che ha impiegato nel recupero post infortunio dell’anno scorso. Il problema è superato»".