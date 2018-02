Secondo Tuttosport, in vista del prossimo mercato estivo, l'Inter sta pensando a Sandro. Il centrocampista brasiliano, 29 anni ex Tottenham, è in prestito al Benevento dai turchi dell'Antalyaspor, con cui è sotto contratto fino al 2020 a 1,3 milioni di euro netti a stagione. Valutazione del cartellino: fra i 2 e i 3 milioni. L'Inter, che ha già avuto qualche abboccamento con il suo entourage, valuterà il suo rendimento da qui a fine stagione. Ovviamente le perplessità del club nerazzurro sono legate alla tenuta fisica del brasiliano, perché tecnicamente non si discute. E se dovesse tornare all'Antalyaspor, la possibilità di acquistarlo per un paio di milioni o in prestito con obbligo di riscatto legato a un numero di presenze, potrebbe rivelarsi un'ottima opportunità di mercato.