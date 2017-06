Luci ed ombre per Roberto Gagliardini nella gara di ieri sera contro la Spagna. Il centrocampista nerazzurro, dopo un buon primo tempo, ha probabilmente perso lucidità, lasciandosi espellere per due falli in otto minuti. Un'ingenuità costata cara all'Italia, che in dieci uomini non ha più saputo tenere testa agli avversari. Queste le pagelle che la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport hanno riservato all'ex atalantino.



GdS 5: "Per un tempo un leone a centrocampo che intimorisce le stelle avversarie. Ma evidentemente va a corto di lucidità e di forze: due cartellini gialli in 8 minuti. Pesantissimi".



CdS 5: "Nel primo tempo spende tantissimo. Poi paga con due falli e finisce espulso in 8 minuti".