"E' Natale e a Natale si può fare di più...". Anche sul mercato. Se oggi abbiamo scartato i regali di Natale, anche Stefano Pioli non aspetta altro che ottenere dal ds Piero Ausilio e dalla proprietà Suning un grande rinforzo dal mercato. L'Inter farà un colpo in entrata a centrocampo, possibilmente in prestito, ma di primo livello. Lo ha confermato lo stesso Ausilio ribadendo però il bisogno primario dell'Inter di vendere per fare cassa.



IL PACCO JOVETIC - E il caso più spinoso è sicuramente quello che riguarda l'attaccante montenegrino Stevan Jovetic. La punta arrivata ormai un anno e mezzo fa dal Manchester City non ha mai convinto, frenato prima da lunghi infortuni e poi da un rapporto non idilliaco con allenatori e spogliatoio. All'Inter è costato oltre 15 milioni di euro fra prestito e riscatto dai Citizens e, per questo, è uno dei candidati ideali a lasciare il club a gennaio. La Cina è un'opzione che il giocatore non vuole prendere in considerazione ma, in Europa, scarseggiano i club disposti ad accollarsi il suo ricco stipendio. L'unico club pronto a fare uno sforzo è la Fiorentina, che, però, non vuole inserire il cartellino di Jovetic in una possibile operazione legata a Federico Bernardeschi.



REGALO LUIZ GUSTAVO - Pioli sa che la rosa che ha a disposizione è di primissimo livello ma, soprattutto a centrocampo, l'abbondanza non ha colmato un vuoto strutturale evidente. L'Inter ha bisongo di un centrocampista di rottura che possa dare equilibrio al reparto arretrato e il brasiliano Luiz Gustavo, in uscita dal Wolfsburg, è considerato il candidato ideale. Solo di fronte a cessioni remunerative l'Inter farà uno sforzo per lui, altrimenti le alternative Lassana Diarra e Obi Mikel prenderanno sempre più spazio.