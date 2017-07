Sono state fissate per lunedì le visite mediche di Ever Banega con il Siviglia. Dopo una sola stagione con la maglia dell'Inter, El Tanguito farà ritorno nella sua Siviglia. Subito dopo le viste mediche di lunedì, come riporta ABCdeSevilla, l'argentino firmerà il contratto triennale con il club andaluso. Banega ha voluto anticipare il suo rientro in Spagna per mettere nero su bianco il nuovo contratto, poi farà nuovamente tappa in Argentina, per poi tornare sul suolo iberico il 12 luglio, giorno prima della partenza della squadra spagnola alla volta del Giappone.