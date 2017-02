Ai microfoni di Radio Deejay, l’ex tecnico dell’Inter, Roberto Mancini, ha parlato del suo addio ai nerazzurri e dell’esonero di Claudio Ranieri.



“ Hai rifiutato il Leicester?

“Non ho mai parlato con nessuno io”



Sei sorpreso di quanto accaduto a Ranieri?

“Sicuramente. Quello che ha fatto l’anno scorso è stato incredibile. Poi è chiaro che adesso erano in un momento particolare, ma Ranieri li conosce bene a avrebbe potuto portarli alla salvezza”



Qualcuno ti ha mai giocato contro?

“Non ho mai creduto a questa cosa e non mi è mai capitato. É una questione di motivazioni”.



Con quanti ti sei menato nello spogliatoio?

“Neanche uno”



Con Tevez?

“Gli avevo chiesto di scaldarsi, non lo fece. Il giorno dopo l’ho chiamato e gli ho detto di chiedere scusa e che sarebbe finita lì. Lui invece andò in Argentina e tornò dopo due o tre mesi”



Quanto ha influito il fatto che i giocatori del Leicester abbiano guadagnato tanto dopo aver scritto quella bella favola?

“Il miracolo è stato l’anno scorso, se ricordate la stagione precedente si erano salvati all’ultima giornata. Quest’anno gli va veramente tutto storto, hanno perso partite che non meritavano di perdere. Il fatto di aver fatto cose fuori dal normale può aver creato appagamento in qualcuno e poi hanno anche perso un giocatore che per loro era fondamentale, come Kanté”.



Qualcuno dice che il tuo esonero ha salvato l’Inter

“Sono andato via ad agosto. Non c’erano più le condizioni per andare avanti. Avevo già ricevuto un’offerta dalla proprietà cinese, ma c’erano alcune situazioni che non mi andavano bene. L’allenatore alla fine è quello che ci deve mettere la faccia… Sul mercato stavamo lavorando bene, mancava poco per lottare per il vertice, ma serviva ancora qualcosa. Il contratto era pronto, dovevo solo firmarlo”.