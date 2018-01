Per il mercato in attacco dell'Inter torna d'attualità il nome di Lautaro Martinez. Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero infatti messo le mani sull'attaccante argentino del Racing Club di Avellaneda, classe 1997. Un giocatore molto simile a Sergio Aguero, sette reti in undici gare con la Seleccion baby, quattro centri in sei partite in campionato. Parliamo di uno dei talenti migliori a livello internazionale, seguito con grande attenzione anche dal Real Madrid. Una concorrenza che sembra aver stimolato il club milanese ad accelerare le operazioni: si parla addirittura di un blitz imminente per cercare di portare Martinez subito a Milano.



VICE O EREDE DI ICARDI - D'altronde, là davanti Spalletti ha bisogno di dare una mano a Icardi, e in prospettiva Martinez potrebbe anche essere l’"assicurazione" nerazzurra in caso di partenza di Mauro Icardi. Le uniche operazioni possibili oggi sono quelle di un prestito oneroso con diritto di riscatto e di un prestito biennale con obbligo di riscatto secondo i parametri Uefa: in corso Vittorio Emanuele possono contare sul carisma del vicepresidente Javier Zanetti e anche su Diego Milito, il grande ex, attuale segretario tecnico del Racing.



PASSAPORTO - Il ragazzo è extracomunitario, e l’Inter per questa stagione ha un solo posto a disposizione: a livello di approdo immediato a Milano bisogna quindi aspettare gli sviluppi sul fronte centrocampista (una priorità assoluta per Spalletti). Sempre in Argentina, intanto Sabatini e Ausilio stanno stringendo per Tomas Cuello, 17enne centrocampista offensivo del Club Atletico Tucuman: l’agente è Simonian, lo stesso di Pastore.