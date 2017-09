Ci risiamo, Maradona attacca nuovamente Icardi, questa volta da Instagram. L'ex fuoriclasse del Napoli ha pubblicato un video dove esprime diverse opinioni e non manca la solita stoccata al rosarino. "Mi piace molto Benedetto, l'attaccante del Boca. E mi piace anche Alario, loro valgono 5 Icardi".



Non è la prima volta che Maradona usa parole poco delicate nei confronti del centravanti nerazzurro, anzi, poche settimane fa si era addrittura accesa una polemica a distanza tra Wanda Nara e l'ex Pibe de Oro: «Maradona farebbe bene a occuparsi della sua vita e non di quella degli altri», ebbe a dire l'ex showgirl quando si discuteva della mancata convocazione di "Maurito" con l'Argentina.



Intanto Icardi non ascolta e prosegue per la sua strada: Benedetto e Alario saranno anche cinque volte più forti, come sostiene Maradona, ma continuano a giocare in campionati meno competitivi, mentre il 9 nerazzurro è al quinto gol in tre partite di Serie A e anche quest'anno, come le precedenti stagioni, si candida a diventare uno dei marcatori più prolifici.