Mario Boni, ex cestista e noto tifoso dell'Inter, ha detto ancora una volta la sua sulla rispettiva squadra del cuore.



Intervistato da Radio 24 nel corso del programma "Tutti Convocati", Mario Boni ha dichiarato: "Ad oggi non ho capito chi fa la campagna acquisti dell'Inter. Ci vuole un allenatore che non subisca gli acquisti, bensì che li decida. E personalmente Antonio Conte lo vorrei eccome, è un allenatore vincente e di personalità. Stefano Pioli è un buon allenatore, ma non ha mai vinto nulla".