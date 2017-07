Giovanni Martusciello, membro dello staff di Spalletti all'Inter, parla a FcInternews: "Luciano è molto carico, ha tantissimi stimoli per questa avventura. Il tecnico lo conosciamo tutti, la carriera parla per lui, ma quello che colpirà il mondo nerazzurro sarà l'aspetto umano: persona trasparente e di grande generosità, ve ne accorgerete molto presto. Poi, tecnicamente e tatticamente parlando, è un vero studioso: vive 24 ore di calcio e per il calcio. Anche lui, come me, vuole sempre imparare dettagli nuovi, aspetti e sfumature prima sconosciute. Credo sia proprio questo che nel corso della sua carriera ha fatto la differenza. Non è cambiato, sin da giovane ha pensato e lavorato in questo modo. Vuole imparare. Imparare, imparare e imparare. Il più possibile e da tutti. Primo contatto? Esattamente quattro giorni dopo la retrocessione con l'Empoli. Il giovedì successivo mi ha chiamato il mister, ci siamo incontrati e abbiamo deciso di iniziare insieme".