Luciano Spalletti ha un'arma in più in vista della trasferta di Napoli. Questo è quanto scrive TuttoSport che spiega come il tecnico toscano potrà contare su Giovanni Martusciello, oggi facente parte del suo staff, ma in passato collaboratore di Sarri a Empoli.



“L’asso nella manica di Luciano Spalletti domani sera potrebbe non essere sul terreno di gioco. Sarà seduto al suo fianco e non sarà un giocatore pronto a subentrare. Nello staff del tecnico toscano, infatti, c’è Giovanni Martusciello, ex allenatore dell’Empoli e oggi assistente di Spalletti per curare e allenare la fase difensiva dell’Inter. Martusciello, però, non sarà importante solo per come avrà lavorato durante la settimana per limitare i movimenti offensivi del Napoli, ma anche per cosa avrà raccontato a Spalletti e ai suoi giocatori su tutti i segreti del gioco di Sarri. Perché Martusciello, nel triennio 2012-2015 è stato il vice allenatore dell’attuale tecnico azzurro sulla panchina dell’Empoli, il suo vero braccio destro”.