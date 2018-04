Intervenuto ai microfoni di Premium, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi,



"Nerazzurri in Champions? Me lo auguro, se vincono tutte le partite sicuramente raggiungeranno l'obiettivo. Non sarà facile perché è un discorso aperto tra tre squadre, con rose ben attrezzate che però avranno anche loro partite dure. La gara con la Lazio all'ultimo turno potrebbe essere decisiva perché coi 3 punti oggigiorno... Sarà una bella resa dei conti. Io però vorrei rigiocare la sfida di 16 anni fa. Mauro Icardi è sbocciato definitivamente? Mi viene da ridere perché un giocatore che segna 25 gol in una stagione non deve compiere nessun salto di qualità, fa già il suo. Ha sempre detto quello che ha pensato, è dell'Inter, gli vanno fatti solo i complimenti.