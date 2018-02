Intervenuto ai microfoni di Sky, Massimo Mauro critica l'atteggiamento dei tifosi dell'Inter, che nel corso della gara contro il Bologna hanno fischiato Brozovic e Perisic.



“L’Inter si crea delle difficoltà e perde tranquillità. L’atteggiamento dei tifosi contro Perisic e Brozovic è stato francamente imbarazzante. Skriniar ha messo in difficoltà Miranda in occasione del gol del Bologna, una palla data molto mal, in quelle situazioni è meglio darla al portiere. Non fa male un po’ di gioventù a questa Inter, Karamoh ne è l’esempio”.