La sconfitta contro la Juventus ha aperto una profonda spaccatura nell'ambiente Inter e poco conta se il modo in cui è arrivata fra polemiche arbitrali e scelte sbagliate, nel finale, da parte di Spalletti. La sconfitta rischia di aver compromesso la corsa alla prossima Champions League, l'obiettivo minimo imposto da Suning a tutta la società nerazzurra.



MAXI-VERTICE AD APPIANO - Nella mattinata di ieri, per compattare nuovamente i ranghi in vista delle ultime tre fondamentali sfide di campionato si è tenuto ad Appiano Gentile un maxi-vertice che ha visto coinvolti proprio l'allenatore Luciano Spalletti insieme al direttore sportivo Piero Ausilio, l'amministratore delegato Alessandro Antonello e il direttore generale Giovanni Gardini. L'obiettivo? Far sentire la vicinanza alla squadra, nonostante la consapevolezza che la corsa Champions potrebbe essere del tutto compromessa.



SENZA CHAMPIONS TUTTI A RISCHIO - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non ottenere la qualificazione alla prossima Champions League rischia seriamente di compromettere gran parte dei progetti futuri della proprietà nerazzurra e quindi, tutti, da Spalletti ai dirigenti saranno da considerare a rischio per il fallimento. Ma c'è di più perchè anche Mauro Icardi, capitano uscito in lacrime da San Siro e finalmente leader apprezzato, potrebbe alla fine essere il sacrificato sull'altare del mercato, per risollevare i conti, dare respiro alla campagna acquisti e ridare slancio all'Inter nella prossima stagione. Molto dipenderà dalla prossima sfida della Lazio contro l'Atalanta. Se i biancocelesti non perderanno punti, l'Inter dirà addio alla Champions e rimetterà tutto in discussione, ancora una volta.