Juventus-Inter sarà una partita a scacchi tra Allegri e Pioli. Il tecnico bianconero è orientato a confermare il 4-2-3-1 a cinque stelle, senza Barzagli e con Marchisio in panchina. Dall'altra parte Pioli è pronto a trasformare il suo 4-2-3-1 in un 4-1-4-1.



CENTRO DI GRAVITA' - Secondo alcune indiscrezioni, l'allenatore nerazzurro sta pensando di riproporre Medel nel ruolo di mediano. Sarebbe una marcia indietro pericolosa, visto che si sta rivelando azzeccata l'intuizione di arretrarlo in difesa, dove gioca pure in nazionale. A centrocampo Medel ha un raggio d'azione troppo basso e rischierebbe di lasciare solo Gagliardini, visto che Brozovic e Joao Mario sono abbastanza anarchici tatticamente. La soluzione migliore è di schierare Kondogbia davanti alla difesa, con Gagliardini e Brozovic a centrocampo. Poi la palla passerà ai calciatori.