Non solo le pratiche di campo e le squalifiche che infiammano l'ambiente. L'Inter lavora anche sul fronte interno, tra mercato e rinnovi. Uno dei prossimi giocatori che verrà blindato è Gary Medel, centrocampista cileno che ha convinto anche Stefano Pioli e ha l'approvazione della dirigenza. Entro il mese di febbraio, il ds nerazzurro Ausilio incontrerà l'entourage di Medel per definire i dettagli e trovare l'accordo finale del nuovo contratto, con ogni probabilità fino al 2020.



MIRANDA IN BALLO - Non solo, perché nel 2018 scadrà invece l'attuale contratto di Miranda. Il difensore brasiliano è un pilastro di questa Inter e difficilmente potrà andar via a scadenza, si tratterà anche il suo rinnovo ma a condizioni diverse visti i 33 anni che Miranda compirà nel prossimo settembre. Questo rende più delicata la discussione con il suo agente, ma con la volontà comune di andare avanti insieme.