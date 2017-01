Gary Medel è quasi pronto al rientro: il calciatore cileno salterà quasi sicuramente la sfida in trasferta contro l'Udinese, ma dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Pioli in occasione della gara casalinga contro il Chievo. Intanto l'edizione odierna del Corriere della Sera chiarisce come, dopo il pieno recupero, Medel verrà impiegato molto più da difensore che da centrocampista.



"Cercano tutti lo stesso giocatore: un regista basso, bravo in fase di interdizione e a far partire l’azione. Salutato Felipe Melo, l’Inter è rimasta con due mediani puri in rosa: Kondogbia e Medel. Dopo un anno e mezzo il francese non è riuscito a convincere, non ha la velocità del primo passaggio, è però una presenza molto fisica. Il tecnico nerazzurro Stefano Pioli ha altri piani per Medel. Il cileno nel derby è stato spostato al centro della difesa, con apprezzabili risultati. Dopo una buona mezzora contro i rossoneri si è infortunato, dovrebbe tornare a disposizione presto. Il suo futuro però è più da centrale di difesa che da mediano: posizione che lo esalta in fase di interdizione ma dove fatica in costruzione".