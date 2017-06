Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha effettuato un mega rilancio da 12 milioni di euro per avere Pietro Pellegri. L'attaccante classe 2001 del Genoa è ritenuto il miglior prospetto insieme a Kean tra i giovanissimi, ha già segnato in Serie A contro la Roma e adesso i nerazzurri hanno superato il Milan: 12 milioni al Grifone è un'offerta super, Pellegri rimarrebbe al Genoa in prestito per due anni.