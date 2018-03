Anche Enrico Mentana, giornalista e noto tifoso dell'Inter, intervistato da fcinter1908, ha espresso la propria opinione sull'addio di Walter Sabatini, scagliandosi contro Suning.



“Il sogno era l’opposto: che il divorzio fosse tra gli Zhang e quella società per loro così lontana e trascurata, lasciandoci Sabatini e una catena di comando chiara e visibile. Un sogno che non è ancora sfumato. Il problema non sono le singole persone, anche se un Sabatini non andrebbe mai lasciato andar via, ma l’opacità della gestione e i messaggi sempre diversi che la proprietà ha. Quando in tanti semplici tifosi abbiamo denunciato la figuraccia cui sono stati costretti Sabatini e Ausilio nel mercato di gennaio, c’è chi si infastidì. Ora vediamo altri effetti di quella sciagurata situazione. Ripercussioni sul futuro di Spalletti? Spero di no”.