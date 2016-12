La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in uscita dell'Inter. Sono in partenza Jovetic (che preferirebbe rimanere in Italia nonostante l'interesse del Valencia di Prandelli), Biabiany, Santon, Felipe Melo (piace a San Paolo e Palmeiras), Yao e Gnoukouri. Attenzione anche all'intervento della stessa Suning, che potrebbe portare allo Jiangsu un nerazzurro. Piazzare per esempio Biabiany (arrivato a parametro zero e richiesto da Bologna e Torino in Italia) per 10-15 milioni risolverebbe molti problemi e darebbe più libertà ad Ausilio e Gardini.