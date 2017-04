L'Inter è pronta ad avviare una grande rivoluzione estiva. Il club nerazzurro si è convinto e si priverà in estate di numerosi elementi presenti attualmente in rosa e di altri già in prestito.



JOVETIC E RANOCCHIA - E' il caso del duo composto da Stevan Jovetic e Andrea Ranocchia. Il primo sta facendo bene a Siviglia che si sta preparando a riscattare il suo cartellino. Diversa la situazione legata ad Andrea Ranocchia che sì sta facendo bene con l'Hull City, ma per cui non è previsto un riscatto. In Premier, tuttavia, il centrale umbro sta facendo bene ed è pronto a trovare una nuova realtà inglese in vista del prossimo anno che lo potrebbe far rientrare nel giro della Nazionale in vista dei Mondiali.



GLI ESUBERI - Tanti sono i giocatori in esubero già presenti oggi in rosa. Davide Santon piace alla Fiorentina e si libererebbe a costi contenuti, così come Jonathan Biabiany che, questa volta sì, sarà convinto ad accettare le offerte cinesi rifiutate e gennaio. Eder ha mercato in Premier League, ma il suo addio sarà sancito soltanto in caso di arrivo di un'alternativa valida nel ruolo di vice-Icardi. E se per Gabigol l'ipotesi prestito è sempre più probabile, per Palacio il ritorno in Argentina alla naturale scadenza del suo contratto sarà inevitabile.



PLUSVALENZA CERCASI - L'Inter è però alla ricerca di una plusvalenza importante entro il 30 giugno e, inoltre, si prepara a vivere un mercato ancora sotto la lente d'ingrandimento della Uefa quindi, di fronte ad operazioni onerose in entrata serviranno altrettanti colpi in uscita. Entro il 30 giugno si proveranno a piazzare sul mercato sia Marcelo Brozovic (pagato 7,5 milioni totali e da cui si aspetta di ricavare almeno 20 milioni di plusvalenza) ed Ever Banega (arrivato a parametro zero con 4,5 milioni di euro di commissioni). Nel corso dell'estate, inoltre, verranno valutate le posizioni di Ivan Perisic e Jeison Murillo. Il primo non partirà se non davanti ad un'offerta monstre superiore ai 50 milioni, mentre per il centrale colombiano la valutazione è di poco superiore ai 25 milioni.