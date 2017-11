Domenica Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, si giocherà il futuro contro l'Inter, sua ex squadra da calciatore. E, come ricorda Tuttosport, squadra di cui poteva diventare l'allenatore. Due volte è accaduto: la prima, nel 2010, per il dopo Mourinho, ma Moratti si fece convincere da Branca a puntare su Benitez; la seconda, la scorsa estate, quando Luciano Spalletti sembrava non si riuscisse a liberare dalla Roma. Ora, si gioca il suo futuro contro i nerazzurri.