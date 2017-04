Ore 12.30 di sabato 14 aprile. Sul campo del Giuseppe Meazza in San Siro i giocatori di Inter e Milan danno vita al derby numero 166 in Serie A. Squadre estremamente differenti, ma unite da una nuova proprietà cinese per entrambe, che rende questo derby speciale. Speciale come saranno i confronti uno contro uno che spesso hanno indirizzato le gare negli ultimi anni. Abbiamo provato a mettere a confronto ruolo contro ruolo i 22 giocatori che dovrebbero scendere in campo da titolare nel lunch match più teso e sentito degli ultimi anni. Chi ha la formazione migliore? Quale squadra riuscirà a vincere più duelli? Chi otterrà il predominio in campo, ma anche sulla città e in classifica?



Ditecelo cliccando sulla nostra gallery e commentando l'articolo



INTER MILAN

Handanovic Donnarumma

D'Ambrosio Calabria

Medel Zapata

Miranda Romagnoli

Ansaldi De Sciglio

Kondogbia Kucka

Gagliardini Sosa

Joao Mario Mati Fernandez

Candreva Suso

Perisic Deulofeu

Icardi Bacca

All. Pioli All. Montella