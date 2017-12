A cinque giorni dal derby di Coppa Italia il quotidiano economico Financial Times fa il punto sulla situazione di Milan e Inter, soprattutto dal punto di vista economico. Sotto la lente di ingrandimento la ricerca, da parte di Fassone, di nuovi investitori per rifinanziare il prestito da restituire a Elliott, di oltre 300 milioni di euro. Il quotidiano britannico parla di 50% di possibilità di arrivare a un accordo: viene sottolineata la grande incertezza sulle garanzie del rifinanziamento e la bocciatura da parte della Uefa alla richiesta di voluntary agreement dei rossoneri.



Commenti positivi per quanto riguarda l'Inter. Nell'articolo si sottolineano i successi della squadra di Spalletti e quelli di Suning, in riferimento al bond lanciato nei giorni scorsi, un bond proprio da 300 milioni per finanziarsi, dando in pegno agli obbligazionisti, marchi, conti correnti, ricavi da sponsor e diritti tv per chiudere un debito dagli alti interessi e assicurare liquidità al club. Si tratta della prima obbligazione lanciata da una squadra di calcio europea dal 2010 (lo fece il Manchester United).