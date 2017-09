Da Maradona a Ronaldo, da Falcao a Platini, passando per van Basten: l’Italia è stata a lungo la massima aspirazione per ogni calciatore, ma i grandi capitali provenienti dall’estero hanno arrestato questo processo. Premier e Liga attraggono più della Serie A, da quelle parti gli alti fatturati consentono ingaggi record e cosìLa strada da percorrere è quella del talento,. Si è alla ricerca di colpi alla Icardi o alla Pogba, tanto per intenderci. Perché salvo qualche rara eccezione (come la Juventus con Higuain) è improbabile che un club italiano possa rincorrere calciatori del calibro di Neymar e Mbappé. I grandi club sono costretti a scovare i campioni del futuro, così i ds sono maggiormente esposti ai rischi del mestiere. Perché investire su un prospetto non è mai semplice e la fregatura è spesso dietro l’angolo.Noi di Calciomercato.com vogliamo chiederlo a Voi lettori, fiduciosi nelle Vostre doti da talent scout. Per questo motivo vi chiediamo di indicarci una preferenza tra Bernardeschi (Juventus), Schick (Roma), Kessié (Milan), Ounas (Napoli) e Skriniar (Inter). Chi tra questi - al termine di questa stagione - vedrà raddoppiare o triplicare il prezzo del proprio cartellino?