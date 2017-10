L'Inter vince il derby e spedisce il Milan a -10 in classifica. I nerazzurri guadagnano tre punti fondamentali ma i rossoneri sono rimasti aggrappati al match per tutti i novanta minuti. Chi ha fatto la differenza? A spiegarlo è il Corriere della Sera.



"La differenza? Intanto il centravanti. Icardi è uno dei migliori al mondo: si infila tra Bonucci e Musacchio e stende Donnarumma già nel primo tempo. Poi riporta l’Inter in vantaggio dopo la forte reazione milanista e lo fa con una girata meravigliosa dopo l’assist di Perisic. Silva, invece, è acerbo. Si batte, ma non graffia. È vero che nel primo tempo è troppo isolato, ma l’assenza di Kalinic, in una partita così, si sente e finisce per essere un handicap. Anche l’organizzazione ha il suo peso. L’Inter è più avanti nel processo di crescita. Più squadra, più solida, più matura".