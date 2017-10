E' il derby di Milano fra Inter e Milan il match di cartello nonchè il posticipo serale domenicale dell'ottava giornata di campionato. Un derby importante fondamentale per entrambe le realtà con gli uomini di Luciano Spalletti chiamati a continuare a sognare il vertice della classifica e l'ottimo inizio di stagione con 6 vittorie e 1 pareggio e quelli allenati da Vincenzo Montella, sempre in forte discussione, che dovranno vincere per evitare di scivolare a -10 punti dai rivali cittadini e dalla zona Champions League.



Il segno X è quello che più spesso ha caratterizzato i derby negli ultimi anni. Nella passata stagione entrambe le gare sono terminate per 2-2 e il derby di Milano non finisce in pareggio per tre partite consecutive di Serie A da febbraio 1937. L’Inter, inoltre, ha segnato in 30 delle ultime 31 partite casalinghe in campionato, mentre il Milan che arriva da due sconfitte consecutive non raggiungeva questo particolare traguarda addirittura dallo scorso febbraio, quando le sconfitte consecutive furono 3.



Tra gli autori di almeno 10 tiri, Mauro Icardi è quello con la più alta percentuale di conclusioni nello specchio (81%) e con la più alta percentuale di realizzazioni (38%). Nikola Kalinic non partirà da titolare, ma è il giocatore che ha proprio nell'Inter il bersaglio preferito: a nessuna squadra ha realizzato più reti con anche una tripletta, nel settembre 2015 con la maglia della Fiorentina.