Questi i principali episodi da moviola del derby tra Inter e Milan. L'arbitro è Tagliavento, gli assistenti sono Di Fiore-Vuoto, il quarto uomo è Doveri mentre la squadra del Var è guidata da Orsato, con Chiffi assistente Var. Ci sono già dei precedenti tra Tagliavento e il derby di Milano. L'ultima volta, il 20 novembre 2016, terminò 2-2 con un gol allo scadere di Perisic, quando ormai i rossoneri pensavano di aver vinto la partita grazie alla doppietta di Suso. Il pareggio momentaneo dell'Inter era arrivato con un tiro da fuori area di Candreva.



SECONDO TEMPO



49' Giallo per Eder, che interviene da dietro su Locatelli.



46' Ammonito Icardi, che si è tolto la maglia per festeggiare il gol del 3-2.



44' RIGORE PER L'INTER! Rodriguez trattiene D'Ambrosio, giusto fischiare. Ammonizione per il terzino rossonero.



34' Cartellino giallo anche per Perisic, che sbraccia su André Silva. Dopo la segnalazione del quarto uomo, Tagliavento fischia il fallo.



21' Terzo ammonito per l'Inter: Gagliardini in ritardo su Borini, giusto il giallo.



3' GOL ANNULLATO AL MILAN! André Silva colpisce il palo, sulla respinta segna Musacchio, che però era in posizione di fuorigioco.



PRIMO TEMPO



28' GOL DELL'INTER! Regolare la posizione di Icardi: al momento del cross di Candreva, l'attaccante argentino sbuca tra Bonucci e Musacchio e non lascia scampo a Donnarumma.



25' Protesta l'Inter per un tocco di mano di Biglia a centrocampo, giudicato involontario da Tagliavento. Sul proseguimento dell'azione, Vecino atterra Bonaventura e diventa il terzo ammonito della gara.



22' Giallo anche per Romagnoli, intervenuto in ritardo su Candreva. Anche in questo caso, decisione corretta di Tagliavento.



15' Ammonito Miranda per un fallo da dietro su André Silva.