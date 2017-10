Inter-Milan sarà un derby da tutto esaurito. Il 15 ottobre il Giuseppe Meazza in San Siro si colorerà di rosso-nerazzurro per una delle sfide più importanti della stagione. Come confermato dal Corriere dello Sport già da tempo la vendita dei biglietti è sold out e verrà polverizzato anche il record d'incasso della Serie A stabilito sempre da un derby milanese lo scorso aprile quando si incassarono 4,2 milioni di euro.



LA CIFRA - Questa volta l'incasso presvisto è intorno ai 4,5 milioni di euro complice anche l'incremento del 10% degli abbonati nerazzurri che sono saliti dai 26.500 dell'anno scorso ai circa 30mila attuali. E la campagna non è ancora chiusa.