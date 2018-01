In casa Inter la coperta in difesa è decisamente corta visto che l'unico centrale di ruolo rimasto è Milan Skriniar. La lunga lista degli infortunati preoccupa i nerazzurri che in vista della sfida contro la Roma, in programma alla ripresa del campionato, spera di recuperare Joao Miranda. Per favorire un recupero più rapido, scrive la Gazzetta dello Sport, il brasiliano non partirà in questo periodo di stop del campionato e lavorerà in Pinetia per guarire il prima possibile dal problema al polpaccio. Sarà una corsa contro il tempo.