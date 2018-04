Joao Miranda, difensore dell'Inter, parla a Premium Sport dopo il pareggio con l'Atalanta: "E’ un pessimo risultato perché abbiamo fatto una buona gara ma dovevamo vincere. Non basta giocare bene, in questo momento del campionato bisogna vincerle tutte. Vogliamo giocare la Champions ma per tornarci dobbiamo fare meglio. Tre gare senza gol? Ora dobbiamo lavorare tutti di più perché quello che stiamo facendo fino adesso non basta. Ha chiesto Gomez la mia sostituzione? Sì, ha chiesto lui il mio cambio perché stavo facendo una buona gara".