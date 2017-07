Miranda, difensore brasiliano dell'Inter, parla a Inter Channel dal ritiro di Riscone di Brunico: "Il primo allenamento è andato bene. Luciano Spalletti è un bravo allenatore, ha fatto bene con la Roma. Noi vogliamo vincere. Vogliamo fare la preparazione molto bene per entrare in forma, dobbiamo fare di tutto per preparare una buonissima stagione. L'obiettivo è tornare in Champions, vogliamo vincere già da subito, siamo un grande club e vogliamo tornare tra le big d'Europa. Sono contento di essere tornato in campo, sono felice di essere qui, questo è il mio lavoro".



Poi a SportMediaset: "Prime impressioni su Spalletti? E’ un bravo allenatore che vuole vincere e speriamo che questo sia l’anno dove poter pensare in grande. Il mister ha parlato con tutti, ci ha dimostrato la sua voglia di vincere. Ci ha fatto vedere che è contento di essere qui. La squadra vuole dimenticare l’ultima stagione? Sì, anche io sono stanco di non vincere e dell’ultima stagione disputata. Voglio tornare a trionfare e spero che quest’anno si possa vincere qualcosa. Distratti dalle voci di mercato? No, l’importante è che chi rimane all’Inter lo faccia con la voglia di vincere. Siamo una grande squadra che deve tornare a essere grande. L’obiettivo stagionale? L’obiettivo primario è tornare in Champions: dobbiamo pensare in grande. Marquinhos e Douglas Costa farebbero bene all’Inter? Sono miei compagni in nazionale e come tutti i brasiliani sono dei giocatori importanti. Possono giocare in qualsiasi squadra del mondo. Il mio obiettivo personale? Vincere con questa maglia".