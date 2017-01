Insostituibile, come pochi altri nell'Inter. Joao Miranda è una delle notizie positive della stagione nerazzurra, il giocatore che, insieme a Icardi, ha saputo mettere d'accordo Mancini, de Boer e Pioli. Le prestazioni non sono sempre state da 7 in pagella, ciò nonostante il brasiliano ha convinto tutti gli allenatori transitati da Appiano Gentile. La conferma arriva dai numeri, 32 presenze in campionato lo scorso anno, 18 su 18 in questo. L'ex giocatore dell'Atletico Madrid è stato ed è intoccabile, un leader silenzioso del quale nessuno vuole fare a meno. Ma fino a quando?



FUTURO IN BILICO - Porre una domanda è lecito, considerando il contratto che lega Miranda all'Inter, in scadenza nel 2018. Legame che rischia di non essere prolungato. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, infatti, non ci sono incontri in agenda tra Ausilio e l'entourage del nazionale verdeoro, un aspetto che sembra confermare la volontà di Suning. La proprietà cinese, infatti, è restia a rinnovare i contratti di chi ha superato abbondantemente i 30 anni, soprattutto a certe cifre. Miranda guadagna 3 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio che l'Inter non può più garantirgli. Se manifesterà la volontà di restare dovrà abbassare anche le richieste economiche.