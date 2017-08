Bel gioco e vittorie, l’Inter di Luciano Spalletti avanza a vele spiegate, ma il tecnico toscano ha a disposizione ulteriori carte per rendere la sua squadra ancora più forte. Tra i protagonisti di questo bell’avvio di stagione, infatti, manca il nome di Roberto Gagliardini, alle prese con qualche ostacolo ancora da identificare, ma che lo distacca nettamente da quel giocatore visto lo scorso anno, quando aveva saputo attrarre su di sé gli applausi del pubblico di San Siro.



UN'INCOGNITA DI DUPLICE NATURA - A spiccare - in quelle prime prestazioni - la personalità con la quale l’ex atalantino seppe presentarsi all’Inter. Una spavalderia che pare smarrita nel vederlo attualmente giocare con tenue sicurezza. Ancora da comprendere se il problema risieda nella testa o nelle gambe, dato che Gagliardini, tra gare di club e Nazionale, ha potuto riposare poco. È ipotizzabile che l'incognita sia di duplice natura, a suggerirlo sono gli errori che il centrocampista commette anche in giocate banali. Di sicuro l’arrivo di Vecino in nerazzurro non ha giovato sulla psiche del classe ’94, che adesso dovrà faticare per guadagnarsi spazio in mediana.



LA MOSSA SALVA INTER - L’allarme è scattato ieri sera a Roma, quando Gagliardini ha stentato contro Nainggolan, Strootman e De Rossi. Posto che quello giallorosso non è un centrocampo di giovani tirocinanti e che quindi non è mai semplice trovarseli di fronte, rimane da evidenziare come l’Inter abbia tratto beneficio quando Spalletti ha deciso di sostituire l’italiano con Joao Mario, spostando il portoghese dietro le punte e portando Borja Valero accanto a Vecino. Una mossa che ha rimescolato gli equilibri del match e che potrebbe aver sottratto ancora un briciolo di sicurezza dalla testa di Gagliardini.



IL BIS DI LUCIANO - A Spalletti il difficile ma appagante compito di recuperare un giocatore che solo qualche mese fa si affermava nel panorama delle giovani promesse, tanto che Daniele De Rossi non ebbe alcun dubbio nello scommettere su di lui: "Seguo Gagliardini dai tempi dall’Atalanta e devo dire che questo ragazzo ha la stoffa giusta". Investitura decisa da parte del centrocampista giallorosso, che proprio agli ordini di Luciano Spalletti ha saputo rilanciarsi e rispondere alle critiche di chi lo dava ormai vicino al tramonto. Il tecnico toscano è chiamato al bis.