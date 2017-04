Intervistato da Sky Sport, Emiliano Mondonico ha parlato di Inter.



“Mertens e Icardi? Individualmente non possono essere messi assieme. In questo momento, a livello di squadra, viene fatto giocare meglio il tridente del Napoli rispetto a quello dell’Inter. Perisic e Candreva non sembrano a servizio di Icardi: l’Inter, dopo questa grande passeggiata trionfale che ha fatto, si è un po’ chiusa in sé stessa, ognuno gioca per conto suo. Attenzione al ritiro: bisogna lavorare e colloquiare benissimo. Se il ritiro è normalità e mutismo, diventa una situazione ancora più negativa, perché non è semplice tenere 25 ragazzi chiusi”.