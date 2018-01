Luciano Moggi, ex direttore generale della Juve, parla dell'Inter a 7GoldenSport: “Parlare di crisi per una squadra quarta in classifica non è corretto. Certo l’Inter ha solo tre giocatori importanti, che sono Handanovic, Perisic e Icardi e il resto solo gregari. L’attaccante argentino che da solo reggeva tutta la squadra ad inizio campionato, adesso non riceve rifornimenti. Contro la Roma gli ultimi venti minuti sono stati fatti bene e la squadra in crisi sembrava quella giallorossa e non l’Inter che non riesco a capire come era disposta in campo nel primo tempo. Di Francesco ha sbagliato le mosse ed ha determinato la partita in favore dei nerazzurri. Spalletti nella prima parte del campionato dicevano tutti che era adeguato per la squadra meneghina, ma se evidenziamo la validità dell’allenatore sotto l’aspetto della preparazione c’è qualcosa da dire. Ci sono momenti del campionato che tecnici furbi fanno girare la squadra con allenamenti specifici. Io ho l’impressione che Spalletti abbia fatto dei richiami appesantendo la squadra. Però per me Spalletti ha fatto bene finora anche se ha sbagliato la preparazione".