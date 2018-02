Francesco Moriero, ex esterno offensivo dell'Inter, parla a la Gazzetta dello Sport di Yann Karamoh, l'esterno francese decisivo nella vittoria sul Bologna: "Karamoh mi diverte, ha grandi qualità, rivedo in lui qualcosa di me. Mi assomiglia per la spregiudicatezza, per la spavalderia con la quale affronta gli avversari, li punta e li salta. L’Inter ha bisogno di giocatori come lui. Quella maglia pesa, ma il calcio è divertimento e uno come Karamoh fa bene al calcio. Il Meazza non lo ha spaventato, non ha avuto paura e si è visto".



"Io ero forse più “scattante”, lui ha sicuramente più forza di quanta ne avessi io. Dopo il gol di domenica avrebbe meritato una “lustrata” alla scarpa sinistra. Il gol è il riassunto del puro istinto: scambio con Rafinha, dribbling e tiro con il sinistro, non il suo piede. Lì non ci pensi, ci provi e basta. Il mio primo gol in campionato con l’Inter lo segnai alla Fiorentina al Meazza: Zamorano mi lancia in profondità, controllo e salto l’uomo, poi calcio in diagonale, ma non ho pensato, ho tirato. O la cavalcata di Piacenza: ho seguito l’istinto".