Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter sta studiando una nuova mossa per trattenere a Milano, Joao Cancelo. L'esterno portoghese, infatti, non ha ancora espresso apertamente la propria volontà di rimanere in Italia. L'agente dell'esterno, Jorge Mendes, ha già ricevuto diverse manifestazioni di interesse e il ds nerazzurro, Piero Ausilio, si è messo al lavoro per convincere Cancelo con un rinnovo di contratto con aumento salariale che passerà dagli attuali 1,2 milioni di euro a circa 3 milioni (bonus compresi).