David Moyes, manager del West Ham, ha parlato di Joao Mario, neo acquosto proveniente dall'Inter: "Quello che mi preoccupa maggiormente non è la sua qualità di calciatore, ma il suo adattamento alla Premier League, dove velocità e competitività sono diversi dal calcio italiano o portoghese. La sua qualità non è in discussione, è dimostrata, e spero possa iniziare rapidamente. Questa è la mia unica preoccupazione. Non posso garantire che ci saranno altri innesti al momento. E' molto difficile".