L’Inter tratta il rinnovo di Jeison Murillo, ma l’idea di una sua cessione è tutt’altro che accantonata. Strana la parabola del difensore colombiano, che in nerazzurro si era presentato immediatamente bene, diventando un intoccabile di Roberto Mancini. Proprio l’ex Granada, insieme a Miranda e Handanovic, fu tra i pilastri che seppero rendere la retroguardia nerazzurra quasi impenetrabile per la prima parte della stagione. Da lì in poi qualche problema di troppo e una serie di incertezze che hanno suscitato alcune riflessioni da parte della società di corso Vittorio Emanuele, che per un lungo periodo ha tenuto congelato l’adeguamento e l’estensione del contratto di Murillo.



SEMPRE MENO SPAZIO - Difficoltà che il difensore colombiano ha superato anche grazie a Stefano Pioli. Il tecnico emiliano ha accorciato le distanze tra i reparti e reso la squadra più compatta, entrambi fattori che hanno migliorato il rendimento dei difensori, meno esposti agli uno contro uno. Ma l’avvento in panchina dell’ex Bologna non ha prodotto solo benefici per Murillo, anzi… Pioli ha anche arretrato il raggio d’azione di Gary Medel, spostando il cileno al fianco di Joao Miranda. Una soluzione tattica che di fatto ha tolto spazio all’ex Granada, spesso dirottato sulla corsia laterale, prima di finire in panchina a causa della progressiva crescita di Ansaldi e D’Ambrosio, che nelle ultime uscite hanno mostrato notevoli miglioramenti.



RINNOVO E CLAUSOLA RESCISSORIA - Ecco perché il futuro nerazzurro del difensore classe ’92 è sempre più in discussione. Il rischio è che all’Inter ci sia sempre meno spazio per Murillo, soprattutto in vista del prossimo mercato, che la società di corso Vittorio Emanuele sfrutterà per rinforzare sia le corsie laterali che la zona centrale della difesa. Piacciono Manolas e de Vrij, non è escluso che possano arrivare entrambi. Per quanto riguarda gli esterni, invece, Ausilio segue con attenzione Conti (Atalanta), Zappacosta (Torino) e Rodriguez (Wolfsburg). Insomma, la scalata per un posto da titolare potrebbe essere davvero troppo ardua per Murillo, che a questo punto - nonostante la trattativa per il rinnovo - potrebbe considerare l’idea di lasciare Appiano Gentile. Ecco perché nel nuovo contratto del calciatore potrebbe essere inserita una clausola rescissoria, esattamente come avvenuto per Brozovic qualche mese fa. L’Inter e Murillo valuteranno la via migliore, ma il bene comune potrebbe spingere entrambi ad interrompere il rapporto di lavoro, con i nerazzurri che incassarebbero una corposa plusvalenza e il calciatore che potrebbe così trovare più spazio. Ausilio prenderà in considerazione offerte che partiranno dai 25 milioni di euro, anche se la clausola potrebbe essere più alta.