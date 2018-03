Yuto Nagatomo torna a parlare del passaggio al Galatasaray in prestito a gennaio: "Sto molto bene qui. Venire al Galatasaray è stata un'ottima scelta in vista del Mondiale in Russia. Riscatto dall'Inter? Posso anche aspettare la fine della competizione. Da parte mia, avrò pazienza e non forzerò la mano col club".